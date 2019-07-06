التقى قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، اليوم السبت، عددا من القيادات الأمنية في المحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا المتصلة بالحالة الأمنية في مختلف مديريات محافظة تعز.
وشدد قائد المحور على ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية في ضبط العناصر التي تحاول زعزعة الاستقرار بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد محور تعز يشدد على رفع الجاهزية الأمنية في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.