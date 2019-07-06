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قائد محور تعز يشدد على رفع الجاهزية الأمنية في المحافظة

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التقى قائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج، اليوم السبت، عددا من القيادات الأمنية في المحافظة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل القضايا المتصلة بالحالة الأمنية في مختلف مديريات محافظة تعز.

وشدد قائد المحور على ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية في ضبط العناصر التي تحاول زعزعة الاستقرار بالمحافظة.

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