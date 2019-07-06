نائب الرئيس يناقش مع رئيس مجلس النواب مستجدات الأوضاع

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وناقشا المستجدات على الساحة الوطنية والوضع الذي تعيشه مختلف المحافظات جراء استمرار انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وجرائمهم بحق المواطنين.

كما تطرق اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محسن باصرة إلى الجهود المبذولة والترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب.

وأكد نائب الرئيس حرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تسهيل مهام انعقاد المجلس وما لذلك من انعكاسات إيجابية لتفعيل مختلف السلطات في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والتخفيف من معاناة اليمنيين.

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وعلى الصعيد السياسي جدد نائب رئيس الجمهورية التأكيد على الحرص على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما يحقق إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم الضامن لأمن واستقرار اليمن ومصالح الأشقاء والأصدقاء.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب ونائبه عن تقدير المجلس لحرص واهتمام القيادة السياسية بدعم تفعيل دور البرلمان، مؤكدين بأن أولوية البرلمان العمل تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب ونائبه عن تقدير المجلس لحرص واهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم تفعيل دور البرلمان، مؤكدين بأن أولوية البرلمان العمل تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.