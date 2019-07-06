ارتفاع غارات التحالف على مواقع المليشيا في الجر بحجة إلى 3 وسط تحليق مستمر

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية مساء اليوم السبت مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد.
وقالت مصادر "الخليج 365" إن عدد غارات مقاتلات التحالف على مواقع وآليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية الجر بمحافظة حجة، ارتفع إلى 3 غارات.
وأكدت المصادر ان الغارات جاءت وسط تحليق مكثف ومستمر لمقاتلات التحالف العربي حتى اللحظة من كتابة الخبر.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.
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