بلادنا تشارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من انعدام الجنسية

بوفد رفيع المستوى شاركت بلادنا في الاجتماع التحضيري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في مدينة كازابلانكا (الدار البيضاء) بالمملكة المغربية للفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري.

وترأس وفد بلادنا إلى الاجتماع التحضيري للشرق الاوسط وشمال افريقيا للحدث الرفيع المستوى حول الحد من انعدام الجنسية لعام 2019م اللواء سند جميل محمد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني يرافقه وكيل المصلحة اللواء محمد باهارون.

وفي كلمة بلادنا في الاجتماع التي ألقاها اللواء سند جميل محمد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والتي نالت استحسان جميع الحاضرين ونقل خلالها تحيات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لقادة الدول المشاركة في الاجتماع ورئاسته , مستعرضا فيها عدد من الانجازات التي حققتها المصلحة والجهود المبذولة بهذا الشأن ,مؤكدا الحضور والمشاركة الفاعلة للمصلحة العالي المستوى للاجتماع المقرر انعقاده في ال07 من أكتوبر المقبل في مدينة جنيف بوفد رفيع المستوى يمثل الجمهورية اليمنية.

وكان وفد بلادنا قد استعرض الانجازات المقدمة في هذا المجال وتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري بشأن صرف البطائق التعريفية للنازحين الفاقدين لوثائقهم التبوثية وكذا الحملات الميدانية لصرف شهادات الميلاد بالإضافة إلى إعادة تشكيل لجنة إقرار الجنسية.

وتطرق الاجتماع للحديث عن المشروع الاستراتيجي المتمثل في مشروع السجل المدني الالكتروني والبطاقة بالشريحة الذكية والخطوات الايجابية والمتقدمة في هذا الجانب.