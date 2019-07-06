وكيل تعز يفتتح المعرض التشكيلي الأول عن معاناة نساء المحافظة

برعاية محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان ، افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، صباح اليوم السبت ، معرض الفنون التشكيلي الأول الذي نضمته رابطة إعلامية تعز ، باشراف مكتب الشباب والرياضة والثقافة والإعلام ، وتحت شعار " نساء تعز جرح نازف وصمود يتجدد" وبدعم من "جامعة الجند ومؤسسة معكم وجولدن ميديا".

وخلال الإفتتاح قال وكيل أول المحافظة إننا نتطلع لاضطلاع المرأة اليمنية بدور أكبر في المشاريع الاجتماعية والإنسانية ، وجهود تطبيع الحياة مشيداً بنضالات المرأة اليمنية وإسهاماتها الفاعلة في اسناد الشرعية والجيش الوطني.

وقال الدكتور المخلافي، إن المرأة في تعز لها أدوار مشهودة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإنسانية ، مشيراً إلى أن هذه الأدوار تعكس التقدم الحاصل في وعي المرأة بأهمية حضورها الفاعل في مختلف النضالات والأنشطة والبرامج الوطنية.

واضاف المخلافي : " نحن اليوم هنا في موضع الاعتراف لاهل الفضل ونتطلع لاستمرار المرأة بجهودها المختلفة ، وصناعة نماذج للتاريخ تبقى عناوين فخر ، وأمثلة اعتزاز للأجيال" داعياً المرأة الى المشاركة بفاعلية في معركة البناء وتطبيع الحياة بالمحافظة.

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مؤكداً : ان نقل صورة المعاناة في تعز عبر الاعمال الفنية والمعارض والفعاليات النوعية يخدم قضية تعز كثيراً ، ويجلب إهتمام الراي العام العالمي بهذه القضايا.

واشاد وكيل اول المحافظة بكلٍ من مكتب الثقافة ، ومكتب الشباب والرياضة ، ومكتب الإعلام ، على جهودهم في هذا المعرض ، اضافة الى دورهم الكبير ابضاً في مشاريع تطبيع واستعادة الحياة في مدينة تعز.

وقد اشتمل المعرض على لوحات واعمال تمثل مختلف معاناة نساء تعز خلال سنوات الحرب والحصار الإنقلابي.

حضر مراسيم الإفتتاح عدد من مدراء العموم والناشطين والمهتمين.