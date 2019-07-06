الحديدة.. العثور على صاروخ بحري زرعته مليشيات الحوثي

عثرت الفرق الهندسية لنزع الألغام بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، على صاروخ بحري زرعته مليشيات الحوثي بالقرب من الدوار الكبير بمدينة الحديدة. وقال أحد الخبراء التابعين للفرق الهندسية إنهم عثروا على الصاروخ البحري أثناء تمشيطهم للمناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة. وأردف قائلاً أن الصاروخ يحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات وتم إعطاب مفعولها من قبل المختصين الفنيين بالعبوات والمتفجرات. الجدير بالذكر أن أغلب مناطق الساحل الغربي تعاني من الصواريخ والعبوات والألغام البحرية التي زرعتها مليشيات الظلام حيث باتت تهدد حياة الصيادين والسفن التجارية في المياة الاقليمية والدولية.

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