عدن.. بدء دورة تدريبية بمجال إنشاء وإدارة المزارع الحقلية

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية للمدربين بمجال إنشاء وإدارة المزارع الحقلية، تنظمها منظمة الأغذية والزراعة التباعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي الممول من البنك الدولي.

وبحسب وكالة "سبأ" تهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام بمشاركة 40 أخصائي من مختلف التخصصات في مجالي المحاصيل الزراعية (حبوب وخضار) والثروة الحيوانية من محافظات " أبين ولحج وشبوة وتعز" واخصائيين من الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى رفع قدرة صغار المزارعين باستخدام الممارسات الزراعية الجيدة والمحسنة لزيادة الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة للمنتجات.

وأكد وكيل وزير الزراعة والري لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد، أهمية هذه الورشة التي تكسب المشاركين مهارات جديدة حول المدارس الحقلية كخطوة أولى نحو إدخال الارشاد الزراعي، وتقييم الاحتياجات الضرورية للإرشاد الزراعي .. موضحاً بأن الوزارة بالتعاون مع منظمة الفاو تعمل حاليا على إعداد ورشة عمل خاصة بدراسة الاحتياجات الضرورية للإرشاد الزراعي خلال الفترة القادمة.

بدوره، اوضح الخبير الدولي لمنظمة الفاو الدكتور أشرف الحوامده، أن الدورة تسعى إلى تأهيل المشاركين في كيفية إدارة إنشاء المدارس الحقلية التي تعتبر محور رئيسي للعمل الإرشادي، ونقل المعلومة لأكبر عدد من المزارعين بالطريقة الحديثة .. مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الدورة تستهدف إنشاء ما يقارب من 100 مدرسة يستفيد منها ألفين و 500 مزارع ومزارعة.