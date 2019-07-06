مسؤول: أين الأمم المتحدة لترى جرائم الحوثي بالحديدة؟

أكد مسؤول محلي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، أن المليشيا هجرت أبناء تهامة.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مليشيات الحوثي الإرهابية هجرت أبناء تهامة من منازلهم وقراهم ونزحوا الى مخيمات مديرية الخوخة".

وتابع" هاهي تستهدف مخيم العليلي بالهاونات مما أدى الى إصابة العديد من النازحين وتم إسعافهم ".

واختتم متسائلا" أين الأمم المتحدة لترى جرائمهم؟ ".