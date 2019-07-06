أكد مسؤول محلي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم السبت، أن المليشيا هجرت أبناء تهامة.
وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مليشيات الحوثي الإرهابية هجرت أبناء تهامة من منازلهم وقراهم ونزحوا الى مخيمات مديرية الخوخة".
وتابع" هاهي تستهدف مخيم العليلي بالهاونات مما أدى الى إصابة العديد من النازحين وتم إسعافهم ".
واختتم متسائلا" أين الأمم المتحدة لترى جرائمهم؟ ".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: أين الأمم المتحدة لترى جرائم الحوثي بالحديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.