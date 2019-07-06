شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يوجه طعنة غادرة للشرعية ويبدأ اليوم باول تحرك عملي صادم للجميع في عدن (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل صباح اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019م إلى ردفان بمحافظة لحج، اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقائد التحالف العربي راشد ابو محمد والوفد المرافق لهم أبرزهم رئيس انتقالي لحج المحامي رمزي الشعيبي وكان في استقبالهم قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي وعدد بارز من القيادات الأمنية والعسكرية في اللواء الخامس .

واستهدفت الزيارة التفقدية معسكر اللواء الخامس دعم وإسناد في ردفان .

وخلال الزيارة تم الإطلاع على حجم الدمار الشامل للمقر الرئيسي وميادين التدريب واحتياجات ومتطلبات المعسكر ووضع دراسة شاملة من قبل مهندسين مختصين لإعادة تأهيله وترميمه في القريب العاجل .

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بعد ذلك ثم تحركوا برفقة القائد مختار النوبي إلى معسكر اللواء الخامس دعم وإسناد في القطاع الغربي ” الحبيلين ردفان ” وتم استقبالهم بحفاوة كبيرة في منصة الاحتفالات والعروض العسكرية وبدورهم رحبا القائد النوبي ورفيق الغزالي بهذه المناسبة الاستطلاعية الزبيدي وقائد التحالف العربي راشد ابو محمد .

شاكرين كل المواقف الخالدة والدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم والإسناد بشتى المجالات .

وبعد ذلك ألقى عيدروس الزبيدي كلمة حيا بها الروح القتالية لقوات اللواء الخامس دعم واسناد التي تسطر ملاحم بطولية في ميادين القتال بجبهات كرش وحماله وكذلك أدوارهم الأمنية في استتباب الأمن برعيات ردفان .

وشدد الرئيس الزبيدي على الإستمرار في النضال والكفاح ورفع الجاهزية القتالية ضد أعداء الدين والأرض والوطن مليشيات الحوثي ، شاكرا دول التحالف العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم السخي لكل جبهات القتال في المحافظات الجنوبية وبفضل الله وبفضلهم نحن اليوم نحقق انتصارات متتالية على الأرض وفي جبهات الشرف والبطولة ..

وبهذه المناسبة قدمت عدد من وحدات اللواء الخامس دعم وإسناد عرضا عسكريا في بوابة الإستقبال وساحة العرض وسط انتشار أمني كثيف على قارعة الطرقات لتأمين مرور موكب القيادة الرشيدة .