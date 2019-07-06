مؤسسات أمريكية تمنع التعامل مع حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

ذكر مغتربون يمنيون إن مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات أمريكية حذفت اسم اليمن من قائمة الدول المعتمدة في التعامل معها بسبب اصدار حكومة المرتزقة لجوازات غير موثوقة.

واوضح المغترب ” بشار الزمزمي ” في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المجلس الطبي بولاية كاليفورنيا كتب على إحدى وثائقه أنه من الأردن لأن شهادة البكالوريوس صادرة من الجامعة الأردنية.

وأضاف “بعد شد و جذب اكتفوا بتعديل مكان الولاده “صنعاء ” و بدون اسم الدولة ..

مصادر دبلوماسية اكدت من جانبها أن كثير من المؤسسات الأوروبية والأمريكية ترفض التعامل مع وثائق جديدة صادرة عن حكومة المرتزقة، مشيرة الى أن السبب في ذلك يعود الى قيام المرتزقة بأصدار مئات الوثائق وجوازات السفر لمئات العناصر المحسوبة على المنظمات الارهابية.