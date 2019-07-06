مطارا ابها وجيزان تحت الاستهداف اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان

عاود سلاح الجو المسير، مساء اليوم السبت، استهداف عدد من المطارات السعودية وذلك في اطار الرد على استمرار الغارات السعودية على اليمن والحصار المفروض على المطارات اليمنية وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي.

وذكرت مصادر عسكرية أن سلسلة انفجارات عنيفة تصاعدت بكثافة في مناطق متفرقة بداخل مطار جيزان الإقليمي جنوب السعودية وكذا مطار ابها.

وأكدت المصادر أن الإنفجارات ناتجة عن عمليات نفذها سلاح الجو المسير بطائرات قاصف k2 على حظائر الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي ليرتفع عدد الهجمات اليمنية الى 9.

وفي صعيد متصل أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو نفذ عدة هجمات بنفس الطائرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية بمطار جيزان.

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وأكد سريع أن الطائرات حققت أهدافها بدقة, وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار جراء العمليات الهجومية.

كما اعلن ان سلاح الجو المسير عاود عملياته الـ 13 بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية مهمة فى مطار أبها الدولي

وقال سريع: أن عمليات سلاح الجو المسير أصابت أهدافها بدقة عالية بفضل الله في مطار أبها الدولي وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار

واضاف: عملياتنا مستمرة وستكون أشد إيلاما في الأيام القادمة إذا استمر النظام السعودي في تصعيده وجرائمه بحق أبناء شعبنا العزيز