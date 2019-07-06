في جريمة شنيعة.. شاب يقتل والده وشقيقه في عدن

أقدم شاب على قتل والده وشقيقه في خلاف شخصي نشب بينهما، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن شاباً أربعينيا، قام بإطلاق النار على والده وشقيقه وأرداهما قتيلين، بعد نشوب خلاف بين الجاني ووالده بعمارات الجيش بالمنصورة.

ويُدعى الجاني "خالد احمد صلاح الغزالي" والمجني عليهما هما والده اللواء "احمد صلاح الغزالي" وشقيقه "محمود احمد صلاح الغزالي"، وقد تم ايداعه في القسم وبدء الإجراءات القانونية بحقه.

وأفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مصادر أمنية، أن التحقيقات الاولية، كشفت أن خلافاً نشب بين الاب وابنه على خلفية طلب ادخال سيارة الى جراج المنزل انتهى بوقوع حادثة القتل بعد رفض الوالد طلب الابن.

وتسببت الأوضاع المعيشية الصعبة وأجواء الحرب التي تشهدها البلد، بحدوث جرائم قتل أسرية لم يعتاد الشعب اليمني على حصولها من قبل، حيث تم تسجيل حالات مماثلة كثيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها مقتل 3 بنات على يد أبيهن في صنعاء، ومقتل آخر على يد ابنه في إب.

