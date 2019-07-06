هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، من يمول الحملات التي تسيء للتحالف العربي.
وقال الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بدلاً من تمويل الحملات التي تسيء للتحالف العربي وتضحياته والتي يشارك في بعضها مسؤولين في الشرعية.
ومضى" لماذا لا توجه الحكومة اليمنية كل جهودها وطاقاتها المادية والإعلامية لاستكمال التحرير ودحر المشروع الإيراني في اليمن..؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي: بدلا من الإساءة للتحالف لماذا لا توجه الجهود لدحر المشروع الإيراني باليمن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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