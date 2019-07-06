الحربي: بدلا من الإساءة للتحالف لماذا لا توجه الجهود لدحر المشروع الإيراني باليمن؟

هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، من يمول الحملات التي تسيء للتحالف العربي.

وقال الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بدلاً من تمويل الحملات التي تسيء للتحالف العربي وتضحياته والتي يشارك في بعضها مسؤولين في الشرعية.

ومضى" لماذا لا توجه الحكومة اليمنية كل جهودها وطاقاتها المادية والإعلامية لاستكمال التحرير ودحر المشروع الإيراني في اليمن..؟!".