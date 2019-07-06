صعدة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في باقم الحدودية

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تموز 06، 2019، مواقع للمليشيا الحوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعوية.

وأشارت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المديرية وفي باقي مناطق صعدة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.