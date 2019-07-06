تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 06/07/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 07/07/2019م.

وبحسب بيان صادر عن المركز - تابعه "الخليج 365" فإن الطقس سيكون المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية: أجواء غائمة جزئياً، مع احتمال تشكل السحب الرعدية الممطرة في فترتي الظهيرة والمساء وهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية و رياح نشطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية خاصة على محافظات (إب ،ذمار وصنعاء) ،تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت ، شبوة ،أبين ،الضالع والبيضاء).

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً, ورياح نشطة جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 20 الى 45 عقدة.

أما في المناطق الساحلية، ففي السواحل الغربية: اجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة نهاراً، والرياح شمالية الى غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة و الغبار سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

والسواحل الجنوبية والشرقية: أجواء غائمة جزئياً حارة ورطبة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والغبار وتتراوح سرعتها من 08 الى 25 عقدة.

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والمناطق الصحراوية: أجواء صحوة الى غائمة جزئياً مع تشكل قطع من السحب الركامية الممطرة التي قد يصحبها هطولات متفرقة، شديدة الحرارة نهارا والرياح شمالية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً خاصة على الاجزاء الشمالية الشرقية لمحافظات المهرة وحضرموت مثيرة للاتربة والغبار تتراوح سرعتها من 5 الى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني، أنه في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان وانخفاض مدى الرؤية الافقية اثناء هطول الامطار.

وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة العظمى التي تصل 45 درجة مئوية وكذلك في المناطق الساحلية الجنوبية والغربية والتي قد تصل فيها درجات الحرارة الى 40 درجة مئوية.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية و الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.