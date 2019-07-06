عاجل : إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض للمغتربين في السعودية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تعلن سفارة الجمهورية اليمن في المملكة العربية السعودية، بأن الفريق المكلف بالسفر للمناطق الشمالية (القريات – عرعر – سكاكا – حائل – القصيم) لتقديم الخدمات القنصلية للمغتربين اليمنيين، ستتواجد في المناطق من تاريخ 10 يوليو إلى تاريخ 16 يوليو بمواعيد العمل حسب الجدول الموضح أدناه.

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