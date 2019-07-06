شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة غادة عويس تتقدم بـ رجاء خاص للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، على تغريدة الإعلامي والسياسي البحريني سعيد الحمد، والتي شكك فيها من التهديدات التي تصل لمذيعي الجزيرة، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات مسرحية لإعطاء أنفسهم أهمية والاستمرار في قناة الجزيرة.

وقال الإعلامي البحريني، عبر حسابه على تويتر، تعليقًا على نشر خبر تهديدات لغادة عويس من السعودية:" أمس جمال رأيان واليوم غاده عويس،، ومسرحية التهديد بالقتل مستمره لاعطاء انفسهم اهميه ولضمان البقاء في الخنزيره،، لعبتكم غبيه وبلهاء".

Advertisements

وهو ما جعل مذيعة الجزيرة ترد عليه، بأنها تتمنى أن تكون أيضًا جريمة جمال خاشقجي مسرحية وأن نفاجأ بوجوده وسط عائلته، ويكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد عربي فذ يرعب إسرائيل.

متمنية أن تجد جمال حيّ يُرزق بين أولاده وأهله عزيزاً كريماً في وطنه وأن ولي العهد السعودي قائد عربي فذّ يُرعب اسرائيل وأن الملك حاكم عادل. وفق تعبيرها.