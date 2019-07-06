شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مفاجئ من أردوغان بشأن مقتل خاشقجي .. تفاصيل جديدة لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتفاصيل مفاجئة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقاً لما نشرته سبوتنيك الروسية . وأشارت الصحيفة الروسية لتصريحات أرودغان والتي نقلتها قناة "إن.تي في" التركية، وقال فيها : إن "بعض الأشخاص يدفعون أموالا طائلة لدفن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، وذلك دون أن يحدد هوية هؤلاء الأشخاص. Advertisements وكان أردوغان قال في تصريحات سابقة أثناء قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إن "بلاده لن تقبل التستر على جريمة قتل خاشقجي"، مؤكدا أنه يجب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف قتلة خاشقجي.

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