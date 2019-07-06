وزيرة الشؤون الاجتماعية يتناقش مع اليونيسيف حوالات صندوق الرعاية

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية الدكتورة ابتهاج الكمال، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مدير مشروع الحوالات النقدية الطارئ في منظمة اليونيسيف الدكتور شيرين فاركي، وناقشت معه تنفيذ مراحل مشروع الحوالات النقدية الطارئ الممول من البنك الدولي وينفذه اليونيسيف عبر شركات دولية ومحلية ويستهدف مليون وخمسمائة ألف حالة في عموم محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة الكمال، أهمية المشروع كونه يلمس شريحة واسعة من المجتمع في ظل ظروف الحرب وانتشار الفقر وحاجة الناس للغذاء، وشددت على ضرورة اتخاذ المعالجات السريعة لحل المشكلات التي تعرقل وصول المساعدات للمستفيدين وزيادة وكالات الصرف في عموم المديريات والقرى لتسهيل استلام المساعدات، وأكدت أهمية خلق شراكة حقيقة مع صندوق الرعاية الاجتماعية كونه مؤسسة وطنية يمتلك مقومات قادرة للوصول للمستفيدين بأسرع وقت وأقل التكاليف.

ولفتت إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار المحافظات التي لازالت تعاني ويلات الحرب مثل الحديدة والضالع، والمحافظات الأخرى مترامية الأطراف مثل حضرموت والمهرة وسقطرى لاسيّما في ظل التقلبات المناخية وضرورة إيجاد البدائل السريعة للوصول للمستفيد، وأكدت استعداد الوازرة تقديم الدعم الكامل بما يخدم المستفيدين ويحقق خدمة أفضل.

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من جانبه أعرب الدكتور شيرين، عن شكره لوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الرعاية الاجتماعية نظير التعاون والدعم المتواصل لإنجاح المشروع، واستعرض نتائج تنفيذ المراحل الأربع السابقة من المشروع والصعوبات التى واجهتها تلك المراحل، وكذا آلية صرف المرحلة الخامسة من المشروع التي بدأ تنفيذها في عموم محافظات الجمهورية ومستمرة حتى الـ 15من يوليو الجاري.

وأشار إلى تعليق الصرف في بعض مديريات محافظة سقطرى سمحة وعبد الكوري، وأنه سيتم دفع مخصصات المستفيدين بالمرحلة الخامسة مع المرحلة السادسة، نظراً لصعوبة الوصول لتلك الجزر بسبب المناخ، وقدم مقترح إدارة المشروع بشأن إدخال آلية الكرت البنكي بالمرحلة السادسة، واستعرض دور هذه الآلية في خدمة المشروع.

حضر اللقاء المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصياد، ومدير مشروع الحوالات النقدية الطارئ لمنظمة اليونيسف في اليمن عمار إبراهيم.