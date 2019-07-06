الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" شرق الحديدة ومديرية الدريهمي

تواصل مليشيات الحوثي قصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الحديدة ، غرب اليمن..

وقالت مصادر محلية إن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي جنوبي المدينة.

مصدر عسكري ميداني أفاد عن قيام المليشيا بقصف المواقع شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وبقذائف بي 10 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف ، كما استهدفتها بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الظهيرة.

وتزامن القصف والإستهداف على الدريهمي مع قيام المليشيا بقصف واستهداف المواقع شرق مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة م.ط من عيار 23 وبسلاح من عيار 14.5 وسلاح عيار 12.7 ، وفتحت نيران أسلحتها القناصة على المواقع ذاتها مستهدفة جنود القوات المشتركة