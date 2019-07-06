تواصل مليشيات الحوثي قصف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الحديدة ، غرب اليمن..
وقالت مصادر محلية إن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي جنوبي المدينة.
مصدر عسكري ميداني أفاد عن قيام المليشيا بقصف المواقع شرق مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 وبقذائف بي 10 وبقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف ، كما استهدفتها بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الظهيرة.
وتزامن القصف والإستهداف على الدريهمي مع قيام المليشيا بقصف واستهداف المواقع شرق مدينة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة م.ط من عيار 23 وبسلاح من عيار 14.5 وسلاح عيار 12.7 ، وفتحت نيران أسلحتها القناصة على المواقع ذاتها مستهدفة جنود القوات المشتركة
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" شرق الحديدة ومديرية الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.