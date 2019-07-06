مراسلنا.. حريق يلتهم مخيماً للنازحين شرق مأرب ويتسبب في خسائر مادية (صور)

شب حريق هائل في خيام للنازحين في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة. وقال مراسل "الخليج 365" ان حريق هائل التهم خيام في تجمع للنازحين بالقرب من سوق محطة بن معيلي شرق مديرية الوادي. وأكد المراسل ان الحريق التهم كافة خيام النازحين وممتالكهم كما التهم سيارة النازح جميل طبراز علي سعيد، دون معرفة أسباب الحريق. ودعا ناشطون السلطان والمنظمات ورجال الخير إلى دعم النازحين وتعويضهم والوقوف معهم بعد ان التهم الحريق ما لديهم.

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