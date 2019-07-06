غلاب يكشف مشكلة الدعايات التي يديرها تمويل قطري

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، "مشكلة الدعايات التي يديرها تمويل قطري بالعلن والسر أنهم يبعثون معارك عبثية ضد أنفسهم ونخيط جهلة".

‏وتابع غلاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "تتشكل كتل معادية لهم ويرونهم شر مطلق كلما زاد كذبهم الثورجي".

وذكر أن "‏السياسة تقنية قادرة على خلق التوافق كلما كانت عقلانية".

‏ ومضى "ايش نسوي لانفعالات ثورجية بلا افق، إدمان للفشل لصناعة التخريب".

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‏وقال في تغريدة" يقول الحوثي من يرفض الولاية من اليمنيين يهودي ملعون مخلد في النار ولا حياة له ولا دين".

‏وبين أن "اوسخ يهودي انظف من لص حوثي دجال".

‏ وتابع ولصوص دمروا وطننا وسرقوا دولتنا وأملاكنا ويعذبون شعبنا من اجل ولاية عنصرية طوطمية ".

‏واختتم" أيش سووا اليهود ببلادنا مقارنة بجريمة العنصرية التي تلعن اليهود ليل نهار".