توفي شقيق القيادي بمحافظة الجوف الشيخ حسن أبكر ونجله بحادث سير تعرضا له اليوم السبت في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي مأرب والجوف. وقال مراسل "الخليج 365" ان الشيخ عبدالرحيم علي أبكر ونجله الأصغر أبكر عبدالرحيم علي أبكر تعرضا لحادث سير في طريق مأرب الجوف. وأكد المراسل ان عبدالرحيم ابكر ونجله ابكر توفيا اثناء محاولة اسعافهما إلى اقرب مستشفى بين مأرب الجوف. وكان عبدالله حن ابكر نجل الشيخ حسن ابكر توفي قبل 4 ايام في حادث سير تعرض له في طريق شحن بمحافظة المهرة شرق البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة شقيق أبكر وابنه بحادث سير بعد 4 ايام على رحيل نجله بحادث مماثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.