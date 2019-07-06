مقتل مشرف المليشيا في الساحل الغربي خلال مواجهات مع القوات المشتركة

قتل مشرف حوثي خلال مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة، إن مشرف عام المليشيات الحوثية وقائد محورها المتحرك في الساحل الغربي المدعو طالب سفيان المكنى أبو طالب السفياني لقي مصرعه في الساعات الماضية مع عدد من عناصر المليشيات بينهم اثنان من مرافقيه على يد القوات المشتركة.

وأضاف أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم للمرة السادسة بما تسميها كتائب التدخل السريع وكتائب الحسينية صوب الأحياء السكنية المحررة مستخدمة مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة قبل أن يتم إخمادها بضربة نوعية استهدفت قيادة الهجوم.

وتشهد جبهات الساحل، منذ أيام، مواجهات كر وفر بين المليشيا والمقاومة.