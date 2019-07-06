تعز.. قوات الشرعية تصد هجوما حوثيا في مفرق الوازعية

صدت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تموز 06، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع لقوات الشرعية في مفرق الوازعية غربي المحافظة.
وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الجيش والمليشيا اندلعت إثر الهجوم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.
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