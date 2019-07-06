بيان سياسي لرئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

ننشر بيان هام لـ "محمد علي احمد" رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، حول الحراك الشعبي السلمي الجنوبي.

وإليكم نص البيان..

بسم الله الرحمن الرحيم

كما في مثل هذا اليوم من عام 2007م انطلق الحراك الشعبي السلمي الجنوبي مدشنا ثورة شعب الجنوب ضد الاحتلال والطغيان والاستعباد الذي فرض على الجنوب منذ غزو القوى الشمالية العسكرية والقبلية وانصارهم من الرموز التي تتغطى بالدين في عام 1994م مستخدمين يافطة الوحدة، ذلك التحرك الشعبي العارم الذي وضع لنفسه هدف وضع نهاية لاحتلال الجنوب ارضا وشعبا ودولة وما صاحب ذلك من تدمير وتخريب للارض وما عليها وما في باطنها، لقد كان بحق تدمير شعب، تدمير دولة ومؤسساتها، تدمير منجزات ثورة.

ايها الشعب العظيم…

لقد وضع شعب الجنوب وحدته الداخلية وحريته واستقلاله واستعادة دولته في سلسلة واحدة لا تنفصل حلقاتها لتثبت للعالم اجمع ان الجنوب شعب ودولة ليست لقمة سائقة لمن اراد ابتلاعها وان على دعاة تكريس الاحتلال وناهبي الثروات اعادة تصحيح افكارهم تجاه الجنوب.

وبهذه المناسبة ونحن غاب قوسين او ادنى من تحقيق هدفنا نكرر دعوتنا لكل ابناء الجنوب الاحرار الى وحدة الصف وتحت قيادة واحدة هدفها الاعلى استعادة دولة الجنوب الحرة والمستقلة على حدود الحادي والعشرين من مايو 1990م.

وهنا نجدها فرصة لتجديد دعواتنا الى كل القوى والرموز الجنوبية الى تكثيف التواصل والحوار فيما بينها لبلوغ اهداف وحدتنا الداخلية ووحدة قياداتنا والظهور امام المجتمع الدولي والاقليمي ونحن موحدين وقيادة وفريق تفاوضي موحدين ومطالبتهم في الوقوف معنا ومساندتنا في مشروعنا الوطني في استعادة سيادتنا على ارضنا ودولتنا على حدودها المعروفة قبل مايو 1990م.

ياابناء الجنوب الاحرار رجاله وشبابه ونساءه.

اننا مدعويين جميعا لتوحيد كفاحنا ورص صفوفنا خلف هذه الاهداف العظيمة ونعمل معا على استيعاب بعضنا البعض فالجنوب لنا جميعا ورفض كل اشكال الاستبعاد والتهميش فالوطن للجميع خيره وشره وهو ما يجمعنا، وبه ترتبط كرامتنا وتاريخنا.

ايها الاخوة الاحرار.

ان الاتفاق الخارجي المتمثل بتمسك ابناء الجنوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير واستعادة الدولة ينبغي ان يدعم باتفاق داخلي يقود الى وحدة القيادة ووحدة الفريق التفاوضي يبدأ بالتوافق على هيئة وطنية للحوار الداخلي ويتم اختيارها من قبل كل مكونات وقوى الحراك الجنوبي المتمسكة باستعادة دولة الجنوب المستقلة ومن افضل الشخصيات الاكاديمية الجامعية بحيث تستوعب المحافظات الست جميعها ويكونوا بالاضافة الى اختصاصاتهم العلمية، يكونوا من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة واصحاب النفوذ الاجتماعي الواسع.

يكون لهذه الهيئة وظائف اولها وضع الاهداف الجنوبية الموحدة والوقوف ضد من يحاول الخروج عنها، مع الاحتفاظ لكل مكون بحقه في البقاء مستقلا بما لا يخالف الاهداف الوطنية العامة لشعب الجنوب.

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بهذا الاتفاق الداخلي فقط سنظهر اقوياء موحدون امام العالم ونستطيع ان نفرض على الجميع واحترام مطالبنا سواء كان الشمال او غيره.

ندعو الشمال الى اتخاذ خطوات حوار داخلية حول مشاكل الشمال وترك الجنوب لاهله ويختارواتعز او مأرب عاصمة لهم لادارة شئون الشمال، مثل الجنوب يتخذ من عدن عاصمة له لادارة الجنوب، الشماليون يرفعون علمهم والجنوبيون علمهم ويكون علم الوحدة لشرعية توافقية لمرحلة انتقالية بعدها تقرير المصير لشعب الجنوب.

الشرفاء الاحرار.

اننا ندعو الى ان تتكلل المداولات والحوارات بين ابناء الجنوب وقواه السياسية بصياغة ميثاق شرف يتضمن ما يلي:

1- الاتفاق على الهدف السياسي الجامع لابناء الجنوب.

2- الجنوب وطن لجميع ابناءه بدون استثناء ويهب الكل للدفاع عنه.

3- رسم خارطة طريق تديرها قيادة بأهداف آنية ومستقبلية متفق عليها.

4- التوافق على مرجعية جنوبية تمثل الجنوب ونرفض كل اشكال الوصايا عليه من قبل ناهبيه ومحتليه.

5- بناء مؤسساته الادارية والعسكرية والامنية على اساس وطني تستوعب في تركيبتها كل ابناء الجنوب في المحافظات الست.

6- صياغة الدستور الوطني لدولة الجنوب والاعداد للانتخابات الوطنية المستقلة في نهاية المرحلة الانتقالية التي بها تنتقل البلاد مم الشرعية التوافقية الى الشرعية الدستورية من مربع الثورة الى مربع الدولة.

محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب