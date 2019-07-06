شكرا لقرائتكم خبر عن غضب عارم في السعودية بعد نصب ‘‘صنم عملاق’’ في أشهر مناطق المملكة (صور وفيديو صادم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء في المدينة الساحلية غرب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، إن "المجسم الموجود حاليا للفعالية المؤقتة الخاصة بموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم"، بحسبما نشره موقع "عاجل" المحلي.

Advertisements

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.