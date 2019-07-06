شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” بعد المُغنية الإباحية .. هيئة الترفيه “تحتقر” مسجداً سعودياً بتصرف لأوّل مرّة وتشعل غضباً واسعاً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيهالسعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.
وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد محمد بن سلمان للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.
ومن خلال هاشتاغ [هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد] غرّد الآلآف مستنكرين الإساءة لبيوت الله بهذه الصورة.