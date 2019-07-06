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“شاهد” بعد المُغنية الإباحية .. هيئة الترفيه “تحتقر” مسجداً سعودياً بتصرف لأوّل مرّة وتشعل غضباً واسعاً

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيهالسعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.

 

 

 

 

 

اغاني بالملاعب
اغاني على البحر
اغاني بالمطاعم
والحدايق
والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!
المقطع موجع
حسبنا الله ونعم الوكيل
#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc

— سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019
">

سعد عبيد الحربي@1S2018

اغاني بالملاعب
اغاني على البحر
اغاني بالمطاعم
والحدايق
والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!
المقطع موجع
حسبنا الله ونعم الوكيل
#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد

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وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.

ومن خلال هاشتاغ [هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد] غرّد الآلآف مستنكرين الإساءة لبيوت الله بهذه الصورة.

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد
🔴اللهم إنا نبرأ اليك من كل عمل

تنتهك فيه حرماتك
ويعصى فيه اوامرك
ويخالف فيه شرعك

شرعنا وسنتنا هي مصدر عزنا
وتمكيننا وإذا ضيعناها ضعنا !!

حسبنا الله وكفى💔

— فيصل الشهري (@fsool__7) July 5, 2019
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فيصل الشهري@fsool__7

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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