شكرا لقرائتكم خبر عن “شاهد” بعد المُغنية الإباحية .. هيئة الترفيه “تحتقر” مسجداً سعودياً بتصرف لأوّل مرّة وتشعل غضباً واسعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أثار ضجةً وغضباً واسعين، بعد قيام هيئة الترفيهالسعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ، بعرض لوحة تشكيلية مصحوبةً بموسيقى على جدران أحد مساجد المملكة.

اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019 "> سعد عبيد الحربي@1S2018 اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد ٤٣٦ اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019 Advertisements المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019 اغاني بالملاعب

اغاني على البحر

اغاني بالمطاعم

والحدايق

والحين وصلت فيكم حتى بيوت الله ما سلمت منكم !!!!!

المقطع موجع

حسبنا الله ونعم الوكيل

#هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد pic.twitter.com/qTJlSWLEGc — سعد عبيد الحربي (@1S2018) July 6, 2019

وعبّر مغرّدون سعوديون وعرب عن غضبهم من تصرفات هيئة الترفيه، وتماديها في الإساءة للدين الإسلامي، معتبرين أن ذلك ما كان ليتمّ لولا ضوء أخضر منحه ولي العهد محمد بن سلمان للمسؤولين عن الهيئة وفي مقدمتهم تركي آل الشيخ.

ومن خلال هاشتاغ [هييه_الترفيه_تمتهن_المساجد] غرّد الآلآف مستنكرين الإساءة لبيوت الله بهذه الصورة.