البحسني يوجه باعتماد الفعاليات لمهرجان البلدة الثقافي السياحي

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باعتماد واقرار اقامة مهرجان البلدة الثقافي السياحي لهذا العام 2019م والذي يقام سنوياً في شهر يوليو في موسم نجم البلدة الذي تشهد خلاله مياه البحر برودة شديدة ويقصدها الناس للاغتسال والاستشفاء.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة رئيسة للمهرجان برئاسته وعضوية الجهات ذات العلاقة بهدف التحضير الجيد للمهرجان.

ووجه المحافظ بإعتماد فعاليات ثقافية وسياحية وتاريخية وأثرية وعلمية وفرائحية ورياضية تعكس الاهتمام بهذه الظاهرة وابراز إرث وتاريخ حضرموت.

كما وجه محافظ حضرموت أعضاء اللجنة بتنفيذ برامج توعوية هادفة ، مشدداً على قوات خفر السواحل بنصب لوحات توعوية على السواحل وتنفيذ دوريات بحرية لحماية المواطنين.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فرعية للمهرجان مكونة من مكاتب الثقافة والسياحة والاعلام ومكتب المحافظ لاعتماد فعاليات المهرجان والبحث عن رعاة لتمويل المهرجان وعدم تكليف المحافظة أية مبالغ نظير هذه الفعاليات.

وأقر المحافظ اعتماد الفعاليات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية الفرعية في اجتماعها بالمكلا هذا اليوم.

Advertisements

وأكد المحافظ البحسني أن الاهتمام بإحياء المهرجان يأتي انطلاقاً من اهميته في حفظ وابراز التراث البحري لحضرموت ، وابراز الظاهرةوالمتفردة لسواحل حضرموت والمتمثلة في برودة مياه بحر العرب في موسم البلدة ، وقدوم المئات من الزوار من الداخل والخارج الى عاصمة المحافظة المكلا وبقية المدن للاستمتاع والاغتسال والاستشفاء بمياه البحر الباردة التي تسهم في تلطيف الأجواء في هذا موسم نجم البلدة.

هذا وأقرت اللجنة التحضيرية الفرعية لمهرجان البلدة الثقافي السياحي في اجتماع لها اليوم السبت البرنامج النهائي للمهرجان.

وذكر المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت نائب رئيس اللجنة التحضيرية خالد أحمد القحوم أن البرنامج سيشمل العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والسياحية والفنية والعلمية والتاريخية والرياضية التي ستنطلق يوم الاحد 14 يوليو وستستمر حتى الـ 24 من الشهر ذاته.

واشار الى أبرز الفعاليات التي ستتضمن اقامة معرض للبيئة البحرية الحضرمية وتنظيم ندوة بعنوان "البحر في الإرث الثقافي الأدبي الحضرمي" ، وإحياء ليالٍ مسرحية وغنائية، وتقديم اوبريت فني بعنوان "اشراقات حضرمية" ، واقامة مباراة رياضية تنافسية بملعب بارادم بالمكلا بين فريقي ناديي الشعب والتضامن سيتم بين استراحة شوطيها لأول مرة عرض لوحة فنية غنائية تتحدث عن أهمية الرياضة والخلق الرياضي وتكاثف ابناء حضرموت في ظل الاستقرار الذي تنعم به المحافظة.

وستعلن اللجنة المنظمة لمهرجان البلدة الثقافي السياحي عن فعاليات المهرجان وستنشر جدولاً بالفعاليات المختلفة بعد غد الاثنين الـ 8 من يوليو الجاري.