قيادة محور تعز تلتقي الأجهزة الأمنية بالمحافظة

التقى اللواء الركن سمير الصبري، قائد محور تعز قائد اللواء 145 مشاة اليوم السبت قادة الأجهزة الأمنية بالمحافطة. وخلال اللقاء ناقش قائد المحور مع الحاضرين مجمل القضايا المتصلة بالحالة الأمنية في تعز ووفق متابعة "الخليج 365"، شدد اللواء الصبري علي ضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية في ضبط العناصر التي تحاول زعزعة الاستقرار بالمحافظة معربا عن شكره لمايقومون به من جهود في حفظ الأمن وتأمين المواطنين.

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