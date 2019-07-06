مراسلنا.. استمرار حوادث انقلاب الناقلات في عقبة ملعا جنوب مأرب (صور)

تتواصل حوادث انقلاب الناقلات في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب مأرب، بشكل متصاعد في ظل نشاط غير مسبوق في حركة النقل مع طريق شبوة مأرب البيضاء.

وقال مراسل "الخليج 365" ان شاحنة محملة بالبضائع انقلبت في عقبة ملعا غرب مديرية حريب نتيجة الحمول الزائد وعدم توازنه.

وأكد المراسل ان حمول الناقلة كان زائد وغير متزن مما تسبب في انقلاب الناقلة عند انحرافها مع منعطفات عقبة ملعا مما تسبب في انقطاع الطريق لساعات.

وأكد ان عقبة ملعقا باتت تشهد حوادث متكررة بشكل متصاعد نتيجة النشاط في الحركة المرورية لوسائل النقل مع طريق مأرب شبوة بشكل غير مسبوق نتيجة انقطاع طريق عدن الضالع اب.