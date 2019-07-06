الحوثية تجبر المواطنين بإب على سداد فواتير المياه رغم انقطاعها منذ أشهر

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب وسط اليمن اجبار المواطنين على دفع فواتير المياه رغم إنقطاعها منذ أشهر وسط أزمة مائية حادة تخنق حياة المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية وزعت منذ أيام فواتير المياه وبمبالغ كبيرة وتطالب بسرعة سدادها رغم إنقطاع المياه منذ أشهر بمختلف حارات مدينة إب.

وشكا مواطنون من أن مليشيا الحوثي تضغط عليهم لسداد فواتير المياه المتوقفة لأشهر في جميع أحياء المدينة.

وبحسب عدد من الأهالي فإن مندوبي مؤسسة المياه بالمحافظة يوزعون فواتير المياه على المنازل ويجبرونهم على تسديد الفواتير حتى وان لم يصل الماء خلال الاشهر الماضية.

وتشهد مدينة إب والمدن الثانوية بالمحافظة من انقطاع مشاريع المياه عنهم، حيث لا يأتيهم سوى مرة واحدة في الشهر، وغالبية الأحياء شهرين وثلاثة أشهر وأكثر الأمر الذي سبب أزمة مائية شديدة لدى المواطنين في عدد من أحياء المدينة، وإرتفاع أسعار المياه في السوق السوداء ووصول سعر الوايت الواحد ما بين خمسة عشر ألف وعشرين ألف ريال بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين.