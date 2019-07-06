عدن.. 40 كارداً صحياً من حضرموت يشاركون في دورة الصحة الانجابية

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لمرافق الصحة الانجابية بمحافظة حضرموت،والتي ينظمها مشروع دعم المرافق الصحية الثابتة بخدمات الصحة الانجابية( cssw)بدعم من صندوق الامم المتحده للسكان.

ووفق وكالة "سبأ" تهدف الدروة التي تستمر ستة ايام علی دفعتين الى اكساب اربعون كادرا من مسؤولي الصحة الانجابية في مديريات محافظة حضرموت الساحل والوادي ،مهارات ومعلومات في تطبيق المفاهيم والاساليب الواردة في حزمة الحد الادنی بالاضافة الی وضع خطط عمل لدمج الصحة الانجابية في الخطط الوطنية الخاصة بالاستعداد لحالات الطوارئ.

وفي افتتاح الدورة اكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتور مصلح التوعلي علی ضرورة ربط التدريبات العملية بالواقع والعمل علی تشكيل حزمة متكاملة في الصحة الانجابية مع خدمات الرعاية..مشيرا الی ان من اهداف الوزارة العمل علی تقديم خدمات الطوارئ الاساسية التوليدية في كل مديرية.