لقور يكتب عن مسيرة الإخوان الفاشلة

كتب المحلل السياسي الجنوبي، الدكتور حسين لقور، اليوم السبت، عن مسيرة الإخوان الفاشلة.

وأضاف لقور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "عند مراجعة تاريخ الإخوان المسلمين هناك متلازمة في علاقتهم بالحكم هي تحالفهم مع الحاكم ثم إنقلاب عليه".

وتابعت "تم ذلك مع الملك فاروق ومع عبدالناصر ومع السادات ومع البشير ومع عفاش".

واختتم "سببان إثنان لكل ذلك، أولهما أنها جماعة ليست وطنية، ثانيهما أنها لا تخبر إدارة دول".