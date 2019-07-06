مراكز المليشيا الصيفة تثير الرعب في أوساط السكان (استطلاع)

تصاعدات دعوات مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بإرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية، ما أثار قلق ومخاوف السكان في تلك المناطق.

إلى جانب دعوة زعيم المليشيا والناطق باسمها، حث خطباء المساجد، أمس الجمعة، تموز 05، 2019، الآباء على إرسال أطفالهم إلى تلك المراكز.

ويشعر السكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بقلق كبير على أطفالهم.

قتلى وكوارث

في السياق، يقول أحد المواطنين لـ"الخليج 365"، إن القلق على الأطفال يسيطر على تفكير كل أب.

ويضيف: كثير من الذين استقطبتهم المليشيا، تحت عدة مسميات، عادوا جثثا هامدة من جبهات القتال.

ويتابع: هناك عملية غسل لأدمغة الأطفال تسبق إرسالهم إلى الجبهات، وهؤلاء حتى وإن لم يقتلوا، يتحولون إلى كوارث، نظرا لما يحملونه من أفكار.

الحل في الحسم

Advertisements

إلى ذلك، يؤكد موظف في التربية، أن حركة المليشيا الدؤوبة التي تستهدف الأطفال، مثيرة للقلق فعلا، خصوصا وأنها تتم في مناطقها.

ويضيف الموظف الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المشكلة تكمن أيضا في انشغال الآباء بالبحث عن متطلبات الحياة في ظل ظروف صعبة، ما يجعل من متابعتهم لأطفالهم أمرا من الصعوبة بمكان.

ويشير إلى الحل الجذري لحماية الشباب والأطفال من هذا السم يكمن في تسريع القضاء على هذه المليشيا التي تسابق الزمن لتجذير وجودها، على حد تعبيره.

مغادرة دون إشعار

ويتفق المواطن (س. ي. ف) مع الآراء التي تؤكد بأن الهدف من مثل هذه الدعوات هو رفد جبهات القتال الحوثية في أكثر من محافظة، خصوصا في ظل الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي.

ويقول، لـ"الخليج 365"، إن ما حدث لعدد من أبناء الحي الذي يسكنه، منذ بداية الحرب، يؤكد ذلك.. لافتا إلى أن أسرا فقدت في فرد واثنين وثلاثة في الحرب.

ويشير إلى أن من تنجح المليشيا في التأثير عليهم، يغادرون منازلهم دون إشعار أهاليهم، بطلب من المليشيا، خشية أن يمنعوهم من الالتحاق بالجبهات.

وبحسبه، فإن كثيرين يبقون في الجبهات لفترات طويلة، ولا يعودون إلى منازلهم لزيارة أقاربهم، للسبب ذاته.

ويتضح، من خلال حديث كثير من المواطنين الذين استطلع "الخليج 365" آراءهم، أن القلق سيد الموقف، وأن الكل يدرك مغزى هذه المراكز.