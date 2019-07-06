خبير لـ"اليمن العربي": عملية التحالف ضد داعش اليمن ستكشف أسرارا كثيرة

تعرض تنظيم "داعش" في اليمن، الشهر الماضي، لضربة موجعة من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتمكنت وحدة من القوات الخاصة السعودية، بمشاركة قوة يمنية، من إلقاء القبض على زعيم فرع التنظيم في اليمن، المكني "أبو أسامة المهاجر"، وقيادات أخرى.

ووفق المتحدث باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، فإن العملية تمت بعد رصد دقيق ومراقبة للمنزل الذي كان يختبئ فيها قيادات داعش، ما جعلها تتكلل بالنجاح دون خسائر.

وكسرت هذه العملية، الأولى من نوعها في اليمن، أسطورة الانغلاق الأمني لتنظيم داعش.

كشف أسرار

Advertisements

وتعليقا على هذه العملية، يقول خبير في شئون التنظيمات المسلحة، لـ"الخليج 365" إن أهميتها تكمن في كونها انتهت بإلقاء القبض على قيادي مهم وليس بقتله.

ويضيف الخبير، الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، أن المقبوض عليه يأتي على رأس هرم التنظيم في اليمن، ما يعني أن لديه كثيرا من الأسرار التي ستكشف الكثير عن هذا الفرع الغامض.

ويتابع: من المؤكد أن هذه العملية ستكون بمثابة مفتاح لباب عمليات مقبلة ضد الفرع اليمني لداعش، والذي تأسس أواخر العام 2014 على يد مجموعة من الأعضاء والقيادات المنشقة عن تنظيم القاعدة.

ويشير إلى أن التحالف العربي نجح فيما فشل فيه الأمريكان، حين نفذوا عملية مشابهة في محافظة البيضاء في العام 2017، والتي كان الغرض منها إلقاء القبض على قيادات من القاعدة قد تكون لديها معلومات حول خطط التنظيم المستقبلية، بحسب مسئولين أمريكيين حينها.

وبحسب الخبير في شئون التنظيمات المسلحة، فإن عدم تعليق داعش على العملية يؤكد حالة الحرج التي يعيشها نتيجة لفشله في حماية رأس هرمه من الوقوع في قبضة القوات المسئولة عن تنفيذ العملية.

ويختم حديثه بالقول: وعلى كل، العلية تؤكد علو كعب التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، في محاربة الإرهاب، على اعتبار أن عملية من هذا النوع، نادرا ما تنجح، والدليل على ذلك، عملية "إبت أباد" بباكستان، والتي هدفت إلى إلقاء القبض على أسامة بن لادن لا إلى قتله.