مراكز الحوثيين الصيفية.. بوابة الأطفال إلى جحيم الحرب

علم "الخليج 365" من مصادر خاصة أن مليشيا الحوثي عمَّمت على خطباء المساجد في مناطق سيطرتها، خصوصا العاصمة صنعاء، توجيها بدعوة الآباء لإرسال أبنائهم إلى مراكز صيفية.

ونقل مراسلنا عن مصلين في أكثر من جامع بالعاصمة صنعاء، الجمعة، تموز 05، 2019، تأكيدهم قيام الخطباء بدعوة الآباء لإرسال أبنائهم إلى المراكز الصيفية، تحت مسمى "تحصينهم فكريا وأخلاقيا".

وجاء هذا التعميم بعد يومين من دعوة الناطق باسم المليشيا، محمد عبد السلام، إلى الأمر ذاته.

وقال عبد السلام، عبر حسابه على موقع تويتر: نهيب بالأهالي الكرام الدفع بأولادهم إلى المراكز الصيفية للتنور بنور القرآن الكريم واكتساب العلوم الشرعية، والتأدب بأدب الإسلام اقتداء بنبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضاف أن المراكز الصيفية تقدم جرعة ثقافية لتحصين النشء من السموم التكفيرية، وتبني جيلا يتحمل المسؤولية على أكمل وجه.

ووفق المصلين، فإن خطباء المليشيا مهَّدوا لهذه الدعوة بحديث عن ادعاءات تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حو "الديسكو الحلال" وعن التكفير، ليؤكدوا أن الغرض هو تحصين الأطفال

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لماذا المراكز؟

وبحسب قيادي حزبي، فإن المليشيا الحوثية لجأت إلى استهداف جيل المراهقين والأقل سنا بعد أن فشلت في التأثير على الفئات الأكبر عمرا.

ويضيف القيادي، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، لأسباب أمنية، في حديث إلى "الخليج 365" أن ما تقوم به المليشيا هو حلقة في سلسلة بدأتها باكرا وعلى أكثر من صعيد، هدفها التأثير على النشء لتحويلهم إلى جنود يدافعون عن أفكارها غير المقبولة.

ويشير إلى أن المليشيا التي حاولت، قبل ذلك، تغيير مناهج التعليم، بصورة تخدم مشروعها الطائفي، لكنها لم تصل بعد إلى التأثير الذي كانت تأمله.

ودعا هذا القيادي، جميع الآباء في مناطق سيطرة المليشيا، إلى منع أبنائهم من حضور مثل هذه المراكز، وإلى تعهّدهم بشكل دائم خشية أن يكون أي من الأفكار التي تحملها المليشيا وتدعو لها قد تسلل إلى عقولهم.

ووفق القيادي الحزبي، فإن مهمة الآباء تجاه أبنائهم في تلك المناطق كبيرة، لتعدد وتنوع مصادر التأثير الحوثية، في المساجد، وفي المدارس، وفي كل مواطن التجمعات، بما فيها المنتزهات، على حد تعبيره.

ويلفت إلى أن المليشيا بحاجة إلى المزيد من المقاتلين، ووجدت أن هذا الجيل يمكن تطويعه بسهولة.