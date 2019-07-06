دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ، اليوم ، أعمال سفلتة مشروع طريق ساه - رسب الذي يربط مديريات وادي حضرموت بساحل المحافظة بمسافة 22 كيلو والممول من حصة وادي حضرموت من عائدات النفط بكلفة اجمالية مليار وثمانمائة مليون ريال .
وحث الوكيل المساعد الجهة المنفذة على الإسراع في إنجاز المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يخدم سكان محافظة حضرموت بشكل عام وسيسهم في انسيابية حركة النقل الداخلي في المحافظة..مؤكدا على أهمية إنجاز أعمال السفلتة وفقاً للمواصفات ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير وبحسب الدراسة الفنية المعدة للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يدشن أعمال السفلتة في مشروع طريق ساه - رسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.