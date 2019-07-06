التميمي يدشن أعمال السفلتة في مشروع طريق ساه - رسب

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ، اليوم ، أعمال سفلتة مشروع طريق ساه - رسب الذي يربط مديريات وادي حضرموت بساحل المحافظة بمسافة 22 كيلو والممول من حصة وادي حضرموت من عائدات النفط بكلفة اجمالية مليار وثمانمائة مليون ريال .

وحث الوكيل المساعد الجهة المنفذة على الإسراع في إنجاز المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يخدم سكان محافظة حضرموت بشكل عام وسيسهم في انسيابية حركة النقل الداخلي في المحافظة..مؤكدا على أهمية إنجاز أعمال السفلتة وفقاً للمواصفات ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير وبحسب الدراسة الفنية المعدة للمشروع.