قصف طيران التحالف اليوم السبت عددا من الجبهات التابعة لمليشيا ايران الحوثية في صعدة. وافادت مصادر محلية أن طيران التحالف قصف مواقع للحوثيين في محافظة صعدة، بمديريتي منبه وباقم ومناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية. وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف جدد غاراته الجوية على مخازن لأسلحة المليشيات، بمديرية عبس في محافظة حجة. وفي محافظة صنعاء استهدف طيران التحالف مواقع لمليشيات الحوثي، مما أسفر عن تدمير عدد من أوكار المليشيات. ويواصل طيران التحالف العربي بشكل شبه يومي استهداف معاقل ومواقع المليشيات الحوثية، في عدد من المحافظات، تكبدت المليشيات فيها خسائر فادحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة في صعدة وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.