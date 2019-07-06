انتحار رجل بعد قتل والده وشقيقة في مديرية المنصورة بعدن

قال شهود عيان إن رجل في مدينة المنصورة اقدم على الانتحار بعدما قام بقتل والده وشقيقه.
وذكر الشهود أن القاتل وبعد تضييق الخناق عليه من قبل قوات الأمن اقدم على الانتحار، حيث شوهد رجال الأمن وهم يأخذون الجثة من المكان .
وكان الرجل يسكن في حي عمائر الجيش اقدم صباح اليوم على قتل والده وشقيقه، داخل شقتهم في الحي، حيث شوهدت قوات الامن تحيط بالمكان منذ الصباح، قبل ان تنسحب قبل قليل .
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