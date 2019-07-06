"وزير المياه" يستعرض على قناة الغد المشرق جرائم الإنقلابيين

إستضافت قناة الغد المشرق ضمن برنامجها الإسبوعي " لقاء خاص " الدكتور عزّي شريم وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية الحالية .

وفي معرض إجاباته عن أسئلة معد ومقدّم البرنامج وديع منصور كشف الدكتور شريم معلومات صادمة عن وضع الحكومة ومنظومة الشرعيّة عموما ، متّهما قوى نافذة لم يسمّها بالتآمر على الرئيس هادي .

وقال شريم إن هناك سوء فهم للصلاحيّات والمسؤوليّات من قبل البعض في الشرعيّة اليمنيّة أدّت إلى التعدّي على صلاحياته كوزير ، محذّرا تلك القوى بأنه لن يسمح لها بتهميشه أو عرقلة عمله في الوزارة .

وسخر د شريم من نسبة حضور الوزراء لاجتماعات الحكومة في عدن ، ومن عدم قدرتها على تحقيق شي حتى الآن من برنامج الــ 100 يوم الذي اطلقته بعد تعيينها ، موضّحا عن هذه الإخفاقات سببها الفساد الذي بلغ مرتبة خطيرة

وقدّم د.شريم نماذج على الفشل الحكومي منها استمرار مشكلة الكهرباء في عدن رغم انفاق مبالغ ضخمة لإصلاحها .

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واستغرب د.شريم صدور قرارات في وزارة الخارجيّة رغم شغور المنصب بالإستقالة .

وكشف د.شريم عن تعرّض الرئيس "هادي" لمؤامرات بدأت من صنعاء وما زالت مستمرة إلى اليوم مؤكدا ان الأوضاع الإستتثنائيّة التي تمر بها اليمن تتطلّب قادة استثنائيّين .

وعن الحالة المائية في اليمن قال الوزير إن الأرقام التي تضعها المنظمات الدوليّة عن الحالة في غير دقيقة .

الوزير استعرض جملة من جرائم الإنقلابيين تضاف إلى سجلّهم الأسود حيث أوضح أنّهم لوّثوا مصادر المياه بصورة متعمّدة بما فيها الصهاريج المتنقّلة وعبثوا بمشروع مياه "حيس " في الحديدة بصورة لا إخلاقيّة وصلت حد تفخيخ آبار المياه ورمي النفايات فيها .

وعن الصعوبات التي تواجهها الوزارة أوضح أنها تتلخص في غياب الإمكانيات وعدم معرفة البعض في الحكومة لحدود صلاحياته ، موضّحا بأن وزارة المياه والبيئة تعمل حاليا بميزانية لا تتجاوز 1500 دولار شهريّا ، ووصل الأمر حد انقطاع المياه عن مبنى الوزارة نفسها في العاصمة المؤقتة عدن وهو الأمر الذي اثار موجة سخريّة لدى المواطنين .