جريمة شنيعة.. شخص يقتل والده وشقيقه في عدن رميا بالرصاص

هزت جريمة شنيعة في مدينة عدن بعد اقدام شخص على قتل والده وشقيقه رميا بالرصاص بعماير الجيش بالمنصورة صباح يوم السبت.
وأوضح سكان في الحي ان الشاب خالد احمد صلاح الغزالي فتح النار على والده اللواء احمد صلاح الغزالي وشقيقه محمود احمد صلاح الغزالي وارداهم قتلى .
وبحسب الساكنين كانت الاسرة قد فقدت قبل يوم ابنها هشام الغزالي الذي قتل على يد زميل له بمعسكر امني بكريتر.
وبحسب القائد كمال الحالمي قائد قطاع الحزام الامني بالمنصورة لصحيفة “عدن الغد” فقد افادت التحقيقات الاولية ان خلاف نشب بين الاب وابنه على خلفية طلب ادخال سيارة الى جراج المنزل انتهى بوقوع حادثة القتل حيث طلب الابن من الاب السماح له بادخال السيارة لينشب خلاف انتهى باستخدام السلاح.
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