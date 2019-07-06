شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العميد طارق عفاش يباغت أبو علي الحاكم في الحديدة ويقطع ذراعه اليمنى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة، إن خبيرا إيرانيا وعددا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة.

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وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني والذراع اليمنى لأبو علي الحاكم، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.



وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.



وأكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي تصعد من عملياتها، إذ استقدمت في الساعات القليلة الماضية دبابات جديدة لتعزيز مواقعها، وحشدت عناصرها في كيلو7 والمطار، في حين شهد مثلث كيلو 8 اشتباكات متصاعدة.