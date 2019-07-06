شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة انهيار للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت أسعار الصرف، اليوم السبت، صعوداً كبيراً للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني. اسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت، الموافق 7 يوليو 2019 على النحو التالي: الريال السعودي (شراء) 148 - 148.7 Advertisements البيع 149 - 148.8 الدولار الامريكي (شراء) 564 - 562 البيع 567 - 568

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة انهيار للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.