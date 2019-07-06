شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض المهرة ل دعواته:جماعة الحريزي تستقدم مئات المواطنين من خارج المهرة للمشاركة في تظاهرة الامس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت تظاهرة الأمس الجمعة - التي دعا إليها ما يسمى بلجنة اعتصام أبناء المهرة وظل يروج لها على مدى أسابيع - عزوف أبناء المهرة عن المشاركة في التظاهرة وانحسار أعداد المشاركين المغرر بهم، ما جعل قادة الاعتصام يلجأؤون للاستعانة ببعض الاتباع من محافظة حضرموت ومناطق أخرى في المحافظات الشمالية التي تدين بالولاء الحوثي.

ويأتي عزوف أبناء المهرة بعد أن تأكد لهم المخطط الخطير الذي تقوده دول معادية للحكومة الشرعية والتحالف العربي عبر أدواتها المحلية مقابل أموال طائلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط محافظة المهرة في الفوضى والاقتتال الداخلي وان شعار السيادة والوطنية لم يكن إلا كذب .

عدد من الشباب الذين كانوا يشاركون في الاعتصامات والمظاهرات مقابل 100 ريال عماني ، أفادوا بأنهم رفضوا المشاركة في تظاهرة اليوم رغم المغريات المالية ولن يشاركوا لاحقا ، مشيرين إلى أنهم كانوا مغرر بهم وضحايا لشعارات واهية ومفتاح لتمرير مخططات تخريبية واجندة خاصة لدول إقليمية.

وأكدوا أن جماعة الاعتصام أصبحت وحيدة لم يعد أحد يناصرها من المهرة إلا من بعض المغرر بهم ومجموعة لها مصالح شخصية وتستلم أموال وسيارات وفلل على حساب المصلحة العامة ، منوهين إلى أن مطلب إقليم المهرة وسقطرى اختفى تماما.

وكانت عشرات الحافلات وصلت خلال اليومين الماضيين إلى مدينة الغيضة قادمة من حضرموت ومحافظات يمنية أخرى تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية وتدين بالولاء للحوثيين على متنها مئات من البشر قدموا للمشاركة في التظاهرة بدعوة من الحريزي وجماعته بمقابل مادي ودعماً للإنقلاب الحوثي.

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