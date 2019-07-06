وردالان : اعلان رسمي عن ضربة مفاجئة وغادرة تعرض لها الجيش الوطني خلال الساعات الماضية .. وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث باسم قوات العمالقة وضاح الدبيش، امس الجمعة، عن استشهاد ثمانية جنود وإصابة 18 آخرون في تصعيد غیر مسبوق لهجمات شنتها میلیشیات الحوثي ضد مواقع القوات المشتركة في الحديدة.

وقال الدبیش إن ملیشیات الحوثي شنت الليلة الماضية أعنف هجماتها على مواقع القوات المشتركة في المدینة، استهدفت مواقع القوات في (مجمع إخوان ثابت الصناعي) ومدینة (الصالح) مشیرا إلى أنھا وصلت مستوى غیر مسبوق إذ تجاوزت خطوط التماس.

وذكر الدييش أن المواجهات أسفرت عن استشهاد 8 جنود وإصابة 18 آخرین.

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واعتبر الدبيش تلك الھجمات بأنھا أحدث وأخطر انتھاك للھدنة الھشة التي تسري في محافظة (الحدیدة) منذ 18 دیسمبر الماضي وفقا لاتفاق (ستوكھولم).

وأشار إلى أن القوات المشتركة قامت بالرد على مصادر النیران وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المیلیشیات الحوثي وتمكنت من إفشال تحركاتھا تجاه مواقع القوات المشتركة.

وأكد استمرار التزام القوات المشتركة بوقف إطلاق النار لكنه شدد على أنھا تقف على أھبة الاستعداد وتتمتع بجھوزیة عالیة للتعامل مع خروقات الحوثیین والرد على مصادر النیران بكل صرامة.

من جهته كشفت مصادر عسكرية أن خبيرا إيرانيا وعددا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة.

وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية، وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.

وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي تصعد من عملياتها، إذ استقدمت في الساعات القليلة الماضية دبابات جديدة لتعزيز مواقعها، وحشدت عناصرها في كيلو7 والمطار، في حين شهد مثلث كيلو 8 اشتباكات متصاعدة.

ويأتي هذا التصعيد على وقع مساعي تبذلها الأمم المتحدة لاستئناف مساعي مبعوثها مارتن غريفيث، مع الأطراف اليمنية بعد توقف دام شهرين.