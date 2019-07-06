مقتل مواطن برصاص مسلح في ريف إب

قُتل مواطن برصاص مسلح في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهده المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت" إن مسلح يُدعى ( م ا ج ) من قتل المواطن "فارس سعيد آل الشيخ" بمديرية ريف إب، في ظروف وملابسات غامضة.

المصادر أكدت القاء القبض على الجاني وبدء الإجراءات القانونية بحقه.

وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط غياب أي دور أمني لسلطات الحوثيين المسيطرة على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.

