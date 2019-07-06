اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل مواطن برصاص مسلح في ريف إب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قُتل مواطن برصاص مسلح في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهده المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت" إن مسلح يُدعى ( م ا ج ) من قتل المواطن "فارس سعيد آل الشيخ" بمديرية ريف إب، في ظروف وملابسات غامضة.

المصادر أكدت القاء القبض على الجاني وبدء الإجراءات القانونية بحقه.

وتشهد محافظة إب، فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط غياب أي دور أمني لسلطات الحوثيين المسيطرة على المحافظة منذ أكتوبر 2014م.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن برصاص مسلح في ريف إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا