شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحذير سعودي خطير لمواطنيها مما سيحدث خلال الساعات القادمة..عليكم أخذ الاحتياطات اللازمة..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبير طقس سعودي من موجة شديدة الحرارة تؤثر على أجواء السعودية ابتداءً من الخميس.

وأوضح المختص في مجال الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، أنه ستكون هناك موجة هوائية شديدة الحرارة تبدأ بالتأثير من منتصف ونهاية الخميس على أجواء السعودية.

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وقال إن هذه الموجة تبدأ من القطاع الغربي وتتحرك تدريجياً للمناطق الداخلية، وامتدادا للشمال والشرق.

وأشار إلى أن الموجة تبلغ مداها الأحد القادم بحرارة عظمى تتراوح من 47 إلى 50 درجة مئوية في الظل، وتتخطى 50 درجة مئوية تحت الشمس. وفقا لـ "العربية".

وحتى يتم تلافي تأثير هذه الموجة الحارة، ينصح الخبراء بالإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض للشمس والبقاء في الأماكن المفتوحة وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.