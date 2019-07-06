الزبيدي يعزي بوفاة المناضل صلاح صالح الحاج ناجي

بعث اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة وذوي واصدقاء الفقيد المناضل صلاح صالح الحاج ناجي، الذي انتقل الى جوار ربه يوم الجمعة .

وعبر الرئيس الزبيدي عن عظيم حزنه وألمه برحيل المناضل صلاح الحاج أحد أبرز قيادات المقاومة الجنوبية الباسلة ممن حملوا السلاح وأرسوا مداميك المقاومة وعززوا ثقافتها منذ وقت مبكر .

واشاد الرئيس في برقيته بالمناقب والصفات النضالية للفقيد الراحل وماتميز به من اقدام وشجاعة وماكان يتحلى به من ايثار واستعداد دائم لبذل الروح والدم في سبيل الوطن.

وابتهلت البرقية إلى الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا إليه راجعون.