الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في "زنجبار"

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملية توزيع المساعدات الإغاثية على الأسر اليمنية النازحة والفقيرة في عدد من مناطق مديرية «زنجبار» مركز محافظة أبين، وذلك ضمن الاستجابة الإغاثية التي أطلقتها لتقديم العون والمساندة للمتضررين في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

وأكد رئيس ملتقى شباب أبين، فايز الحنشي، أن الفرق الإغاثية شرعت بتوزيع 500 سلة غذائية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن الدعم الإغاثي المتواصل للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والفقيرة في محافظة أبين، مشيراً إلى أن هذه الدفعة الثانية التي يتم توزيعها من قبل ملتقى شباب أبين والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبيةً للنداءات واستجابة للمناشدات الإنسانية بشأن إغاثة الأسر النازحة والفقيرة التي تمر بأوضاع معيشية صعبة. وأشار الحنشي إلى أن الفترة القادمة تشهد توجهاً إغاثياً وتنموياً يشمل قطاعات خدمية، بينها الصحة والزراعة والكهرباء والتعليم، مؤكداً أن الإمارات حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لكل الفئات المتضررة والمحتاجة من أجل تطبيع الحياة واستعادة الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، عبرت الأسر المستفيدة من عملية توزيع السلال الغذائية عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الإغاثية التي تسهم في التخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع المعيشية الصعبة، موضحين أن وصول هذه المساعدات يأتي امتداداً ليد العطاء التي تبنتها الإمارات من أجل أهالي اليمن، والتخفيف من معاناتهم وأوضاعهم الصعبة.